Un Poyo Rojo– Théâtre de la Maison du Peuple Millau

Un Poyo Rojo– Théâtre de la Maison du Peuple

Théâtre de la Maison du Peuple Rue Pasteur Millau Aveyron

Tarif : 8.5 – 8.5 – 21 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-05-29

fin : 2026-05-29

Date(s) :

2026-05-29

Alfonso Barón & Luciano Rosso

Dans le vestiaire d’une salle de sport, deux hommes se livrent à un échauffement qui a tout d’un combat de coqs. Un coq rouge, tel est d’ailleurs la traduction française du titre. Secs et musclés, le torse bombé, ils se toisent, se provoquent, puis s’affrontent, luttent dans un hilarant ballet qui alterne entre mise en garde et jeu de séduction, compétition sportive et désir. Car leur combat de coqs, à son tour, a tout d’une parade nuptiale. Toute la palette des relations humaines passe dans ce spectacle loufoque et déjanté.

Servi par l’agilité corporelle et le jeu de mimiques des deux acteurs acrobates, Un Poyo Rojo a été créé dès 2008 en Argentine, pour devenir au fil des années un véritable succès international. Il a triomphé en France au Théâtre du Rond-Point puis au Théâtre Antoine. Pour cette fin de saison, venez partager une expérience sensorielle étonnante !

Irrésistibles et jubilatoires. Les Inrockuptibles

1h

Tarif B

Tout public dès 12 ans .

Théâtre de la Maison du Peuple Rue Pasteur Millau 12100 Aveyron Occitanie +33 5 65 59 47 61 sandrine.saintpierre@millau.fr

