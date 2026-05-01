Rencontre littéraire Eléa Marini librairie Syllabes Librairie Syllabes Millau

Millau

Rencontre littéraire Eléa Marini librairie Syllabes

Librairie Syllabes 14 rue du Mandarous Millau Aveyron

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-05-29

fin : 2026-05-29

Date(s) :

2026-05-29

Rencontre littéraire suivie d’un apéro

La librairie Syllabes a le plaisir d’accueillir le 29 mai à 18h l’autrice Eléa Marini pour son premier roman Le Ciel l’a mauvaise paru aux éditions de l’Olivier.

Dans une ville à la chaleur écrasante se déploie une tempête qui ravage tout sur son passage. Trois destins vont se retrouver intimement liés par la survie. Chacun avec ses blessures et ses vécus, ils vont faire face au monde parfois impitoyable qu’ils affrontent afin de se reconstruire une vie. C’est un roman à l’écriture incisive et charnelle, qui explore les grandes failles de l’humanité, l’exil, le deuil, la mémoire, l’abandon, faire famille… Et au cœur du fracas, les liens se tissent, le “nous” devient plus fort que tout.

Biographie de l’autrice

Eléa Marini, passionnée de cinéma, travaille comme scripte de fiction sur des films et des séries. Elle a néanmoins l’amour des mots et des livres dès sa plus tendre enfance. Après des études de montage, cinéma et littérature à Rouen et en Roumanie, elle travaille plusieurs années comme professeur de Français langues étrangères. Son départ pour vivre au Mexique lui permets de se confronter à son désir d’écrire. De retour en France, elle renoue avec le cinéma et l’audiovisuel et publie son premier roman. .

Librairie Syllabes 14 rue du Mandarous Millau 12100 Aveyron Occitanie +33 5 65 59 15 15 syllabes@orange.fr

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L’événement Rencontre littéraire Eléa Marini librairie Syllabes Millau a été mis à jour le 2026-05-21 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)