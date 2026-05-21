Millau

Portes ouvertes Pôle Sud Aveyron Féminin Football

Stade la Maladrerie Millau Aveyron

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-06-06

fin : 2026-06-06

Date(s) :

2026-06-06

Portes Ouvertes le samedi 06/06 de 10h à 12h sur 5 stades pour les jeunes filles de 6 ans à 15 ans .

Stade la Maladrerie Millau 12100 Aveyron Occitanie +33 6 32 37 62 56 frederique.daures@footoccitanie.fr

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English :

L’événement Portes ouvertes Pôle Sud Aveyron Féminin Football Millau a été mis à jour le 2026-05-21 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)