Spectacle de travaux d’élèves 2026 des ateliers adultes la Doline Salle René Rieux Millau

Spectacle de travaux d’élèves 2026 des ateliers adultes la Doline

Salle René Rieux La Doline Millau Aveyron

Tarif : 8 – 8 – 10 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-06-05

fin : 2026-06-06

Date(s) :

2026-06-05

Chaque année, la fin de saison annonce l’arrivée tant attendue des spectacles des ateliers Théâtre.

Les élèves ont travaillé divers aspects du métier de comédien et le spectacle proposé en sera le fidèle reflet.



Le Théâtre de la Doline est donc heureux de présenter un répertoire renouvelé et une très large ouverture sur les différents genres de théâtre.

Voilà qui réserve bien des surprises…



Venez nombreux apprécier le travail réalisé par les comédiens !



Le Théâtre n’existerait pas sans public et les élèves ont besoin de cette bienveillante confrontation pour progresser…

Mise en scène des élèves Emilie Psaume

Adultes

Vendredi 5 Juin 20h30

Samedi 6 Juin 20h30

A la salle René Rieux (CREA)

Ados

Vendredi 12 Juin 20h

Samedi 13 Juin 20h

Au Théâtre de la Doline (Rue du Champ du Prieur)

P.A.F

Normal 10€

Réduit 8€ .

Salle René Rieux La Doline Millau 12100 Aveyron Occitanie +33 5 65 58 83 40

