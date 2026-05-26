Traces la Fabrick Théâtre de la Fabrick Millau
Traces la Fabrick Théâtre de la Fabrick Millau samedi 6 juin 2026.
Millau
Traces la Fabrick
Théâtre de la Fabrick 9 rue de la Saunerie Millau Aveyron
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-06-06
fin : 2026-06-06
Date(s) :
2026-06-06 2026-06-12 2026-06-13 2026-06-14
Semaine des fins de travaux sur le thème de la TRACE
Samedi 6 juin Atelier TADEUSZ (Enfants -Ados) 20h
Vendredi 12 Atelier SAMUEL (Grands Ados) 20h
Samedi 13 juin Atelier KARELL (adultes) 20h
Dimanche 14 juin Atelier Filip (adultes) 20h
Entée libre dans la limite des places disponibles Soirées au chapeau !
PAS DE RESERVATION OUVERTURE DES PORTES 30 MINUTES AVANT. .
Théâtre de la Fabrick 9 rue de la Saunerie Millau 12100 Aveyron Occitanie +33 5 65 61 08 96 cie.ephemere@wanadoo.fr
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English :
L’événement Traces la Fabrick Millau a été mis à jour le 2026-05-26 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)
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