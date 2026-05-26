Traces la Fabrick Théâtre de la Fabrick Millau

Millau

Traces la Fabrick

Théâtre de la Fabrick 9 rue de la Saunerie Millau Aveyron

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-06-06

fin : 2026-06-06

Date(s) :

2026-06-06 2026-06-12 2026-06-13 2026-06-14

Semaine des fins de travaux sur le thème de la TRACE

Samedi 6 juin Atelier TADEUSZ (Enfants -Ados) 20h

Vendredi 12 Atelier SAMUEL (Grands Ados) 20h

Samedi 13 juin Atelier KARELL (adultes) 20h

Dimanche 14 juin Atelier Filip (adultes) 20h

Entée libre dans la limite des places disponibles Soirées au chapeau !

PAS DE RESERVATION OUVERTURE DES PORTES 30 MINUTES AVANT. .

Théâtre de la Fabrick 9 rue de la Saunerie Millau 12100 Aveyron Occitanie +33 5 65 61 08 96 cie.ephemere@wanadoo.fr

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English :

L’événement Traces la Fabrick Millau a été mis à jour le 2026-05-26 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)