Ateliers Cartonnage

4 Rue de l’Église Bailleau-le-Pin Eure-et-Loir

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-03 14:00:00

fin : 2026-02-17 17:00:00

Date(s) :

2026-02-03 2026-02-10 2026-02-17 2026-02-24

Ateliers Cartonnage

Découvrez le cartonnage, un savoir-faire créatif et minutieux, lors d’un atelier ouvert à partir de 15 ans. Réservation obligatoire. .

4 Rue de l’Église Bailleau-le-Pin 28120 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 2 37 25 35 32 mediatheque@bailleau-le-pin.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Cardboard workshops

L’événement Ateliers Cartonnage Bailleau-le-Pin a été mis à jour le 2026-01-31 par OT ENTRE BEAUCE ET PERCHE