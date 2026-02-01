Ateliers Loisirs Créatifs Bailleau-le-Pin
Ateliers Loisirs Créatifs
4 Rue de l’Église Bailleau-le-Pin Eure-et-Loir
Début : 2026-02-05 14:00:00
fin : 2026-02-05 16:00:00
2026-02-05 2026-02-12 2026-02-19 2026-02-26
Un moment de détente et de créativité à partager lors de cet atelier de loisir créatif. Réservation obligatoire. .
4 Rue de l’Église Bailleau-le-Pin 28120 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 2 37 25 35 32 mediatheque@bailleau-le-pin.fr
English :
Creative leisure workshops.
