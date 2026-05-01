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Soirée Retro Gaming Bailleau-le-Pin

Soirée Retro Gaming Bailleau-le-Pin

Soirée Retro Gaming Bailleau-le-Pin vendredi 22 mai 2026.

Adresse : 4 Rue de l'Église

Ville : 28120 Bailleau-le-Pin

Département : Eure-et-Loir

Début : vendredi 22 mai 2026

Fin : vendredi 22 mai 2026

Heure de début : 19:00:00

Tarif : Gratuit

Bailleau-le-Pin

Soirée Retro Gaming

4 Rue de l’Église Bailleau-le-Pin Eure-et-Loir

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-22 19:00:00
fin : 2026-05-22

Date(s) :
2026-05-22

Soirée Retro Gaming
Soirée RetroGaming vendredi 22 mai à partir de 19h à la médiathèque !

Venez jouer sur consoles de jeux des années 80-90, soirée animée par l’association chartraine Vox Populi.

L’Association des Parents d’Elèves de Bailleau-le-Pin vous proposera Kebabs et paninis faits maison pour ne pas jouer le ventre vide !

Entrée libre et gratuite, réservation conseillée   .

4 Rue de l’Église Bailleau-le-Pin 28120 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 2 37 25 35 32 

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English :

Retro Gaming Evening

L’événement Soirée Retro Gaming Bailleau-le-Pin a été mis à jour le 2026-05-08 par OT ENTRE BEAUCE ET PERCHE

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