Bailleau-le-Pin

Soirée Retro Gaming

4 Rue de l’Église Bailleau-le-Pin Eure-et-Loir

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-22 19:00:00

fin : 2026-05-22

Date(s) :

2026-05-22

Soirée Retro Gaming

Soirée RetroGaming vendredi 22 mai à partir de 19h à la médiathèque !

Venez jouer sur consoles de jeux des années 80-90, soirée animée par l’association chartraine Vox Populi.

L’Association des Parents d’Elèves de Bailleau-le-Pin vous proposera Kebabs et paninis faits maison pour ne pas jouer le ventre vide !

Entrée libre et gratuite, réservation conseillée .

4 Rue de l’Église Bailleau-le-Pin 28120 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 2 37 25 35 32

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Retro Gaming Evening

L’événement Soirée Retro Gaming Bailleau-le-Pin a été mis à jour le 2026-05-08 par OT ENTRE BEAUCE ET PERCHE