Soirée Retro Gaming Bailleau-le-Pin
Soirée Retro Gaming Bailleau-le-Pin vendredi 22 mai 2026.
Bailleau-le-Pin
Soirée Retro Gaming
4 Rue de l’Église Bailleau-le-Pin Eure-et-Loir
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-22 19:00:00
fin : 2026-05-22
Date(s) :
2026-05-22
Soirée Retro Gaming
Soirée RetroGaming vendredi 22 mai à partir de 19h à la médiathèque !
Venez jouer sur consoles de jeux des années 80-90, soirée animée par l’association chartraine Vox Populi.
L’Association des Parents d’Elèves de Bailleau-le-Pin vous proposera Kebabs et paninis faits maison pour ne pas jouer le ventre vide !
Entrée libre et gratuite, réservation conseillée .
4 Rue de l’Église Bailleau-le-Pin 28120 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 2 37 25 35 32
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English :
Retro Gaming Evening
L’événement Soirée Retro Gaming Bailleau-le-Pin a été mis à jour le 2026-05-08 par OT ENTRE BEAUCE ET PERCHE
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