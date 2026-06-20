Ateliers céramique SAINT-SEVER-DE-RUSTAN Saint-Sever-de-Rustan

Informations pratiques

Saint-Sever-de-Rustan

Ateliers céramique

SAINT-SEVER-DE-RUSTAN Abbaye Saint-Sever-de-Rustan Hautes-Pyrénées

Tarif : 10 – 10 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-01 15:00:00

fin : 2026-08-01

Date(s) :

2026-08-01

À l’occasion des fêtes de Saint Sever de Rustan, les Enfumées, deux céramistes passionnées, vous proposent une initiation au Raku.

Au cours de cet atelier, vous émaillerez deux pièces en céramique en découvrant deux techniques d’émaillage différentes. Une belle occasion de découvrir une technique de cuisson ancestrale, de mettre les mains dans la création et de repartir avec vos propres réalisations !

Deux créneaux au choix

• 10h00

• 15h00

⏳ Durée

• 45 min d’atelier

• 30 min de cuisson

.

SAINT-SEVER-DE-RUSTAN Abbaye Saint-Sever-de-Rustan 65140 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 33 24 21 33 abbaye.rustan@adour-madiran.fr

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English :

%C0 As part of the Saint Sever de Rustan festival, Les Enfum%E9es—two passionate ceramic artists—invite you to an introductory workshop on Raku.

During this workshop, you’ll glaze two ceramic pieces while learning two different glazing techniques. A wonderful opportunity to discover an ancient firing technique, get hands-on with the creative process, and take home your own creations!

? Two time slots to choose from:

? 10:00 a.m.

? 3:00 p.m.

? Duration:

? 45-minute workshop

? 30 minutes of firing

L’événement Ateliers céramique Saint-Sever-de-Rustan a été mis à jour le 2026-07-22 par OT du Pays du Val d’Adour|CDT65