Montheries

Ateliers chemin essence

4 ruelle Morlot Montheries Haute-Marne

Tarif : 35 – 35 – EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-25

fin : 2026-07-25

Date(s) :

2026-07-25 2026-08-29 2026-09-26 2026-10-10 2026-11-07 2026-11-21 2026-12-05 2026-12-19

Tout public

Retrouvez le programme des ateliers sur des demi-journées de juillet à décembre.

Samedi 25 juillet Atelier lacto-fermentation conserves d’été aux fleurs et herbes aromatiques.

Samedi 29 août Les huiles essentielles et les hydrolats en cuisine, desserts floraux et sans gluten.

Samedi 26 septembre Herboristerie familiale pour améliorer sa digestion et prendre soin de son microbiote avec les plantes et les huiles essentielles, réalisation d’une tisane personnalisée.

Samedi 10 octobre les vinaigres médicinaux, fabrication d’un vinaigre des 4 voleurs

Samedi 7 novembre atelier cosmétique sérum et crème pour le visage aux extraits de plantes.

Samedi 21 novembre Réalisation d’un herbier de plantes séchées à encadrer.

Samedi 5 décembre Olfactothérapie, les huiles essentielles et la sphère psycho-émotionnelle: fabrication d’une brume aromatique d’ambiance.

Samedi 19 décembre Atelier création d’une bougie à la cire végétale et aux fleurs séchées. .

4 ruelle Morlot Montheries 52330 Haute-Marne Grand Est +33 6 23 94 20 31 lechemindessences@gmail.com

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English :

L’événement Ateliers chemin essence Montheries a été mis à jour le 2026-05-12 par Antenne des Trois Forêts