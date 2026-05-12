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Aromathérapie et fabrication d’une trousse de secours estivale Montheries

Aromathérapie et fabrication d’une trousse de secours estivale Montheries

Aromathérapie et fabrication d’une trousse de secours estivale Montheries samedi 13 juin 2026.

Adresse : 4 ruelle Morlot

Ville : 52330 Montheries

Département : Haute-Marne

Début : samedi 13 juin 2026

Fin : samedi 13 juin 2026

Tarif : 35 35 Tarif de base plein tarif Tarif de base

Montheries

Aromathérapie et fabrication d’une trousse de secours estivale

4 ruelle Morlot Montheries Haute-Marne

Tarif : 35 – 35 – EUR

Tarif de base plein tarif
Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-13
fin : 2026-06-13

Date(s) :
2026-06-13

Tout public
Réalisation d’un spray répulsif (moustique ou tique) et d’un roll-on.   .

4 ruelle Morlot Montheries 52330 Haute-Marne Grand Est +33 6 23 94 20 31  lechemindessences@gmail.com

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English :

L’événement Aromathérapie et fabrication d’une trousse de secours estivale Montheries a été mis à jour le 2026-05-12 par Antenne des Trois Forêts