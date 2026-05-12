Montheries

Aromathérapie et fabrication d’une trousse de secours estivale

4 ruelle Morlot Montheries Haute-Marne

Tarif : 35 – 35 – EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-13

fin : 2026-06-13

Date(s) :

2026-06-13

Tout public

Réalisation d’un spray répulsif (moustique ou tique) et d’un roll-on. .

4 ruelle Morlot Montheries 52330 Haute-Marne Grand Est +33 6 23 94 20 31 lechemindessences@gmail.com

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English :

L’événement Aromathérapie et fabrication d’une trousse de secours estivale Montheries a été mis à jour le 2026-05-12 par Antenne des Trois Forêts