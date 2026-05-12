Aromathérapie et fabrication d’une trousse de secours estivale Montheries
Aromathérapie et fabrication d’une trousse de secours estivale Montheries samedi 13 juin 2026.
Montheries
Aromathérapie et fabrication d’une trousse de secours estivale
4 ruelle Morlot Montheries Haute-Marne
Tarif : 35 – 35 – EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-13
fin : 2026-06-13
Date(s) :
2026-06-13
Tout public
Réalisation d’un spray répulsif (moustique ou tique) et d’un roll-on. .
4 ruelle Morlot Montheries 52330 Haute-Marne Grand Est +33 6 23 94 20 31 lechemindessences@gmail.com
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English :
L’événement Aromathérapie et fabrication d’une trousse de secours estivale Montheries a été mis à jour le 2026-05-12 par Antenne des Trois Forêts