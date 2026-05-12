Sortie botanique Montheries
Sortie botanique Montheries samedi 4 juillet 2026.
Montheries
Sortie botanique
4 ruelle Morlot Montheries Haute-Marne
Tarif : 44 – 44 – EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-04
fin : 2026-07-04
Date(s) :
2026-07-04
Tout public
Sortie botanique, cueillette, repas partagé et atelier impression végétale sur tissu en Eco-print. .
4 ruelle Morlot Montheries 52330 Haute-Marne Grand Est +33 6 23 94 20 31 lechemindessences@gmail.com
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English :
L’événement Sortie botanique Montheries a été mis à jour le 2026-05-12 par Antenne des Trois Forêts
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