Montheries

Sortie botanique

4 ruelle Morlot Montheries Haute-Marne

Tarif : 44 – 44 – EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-04

fin : 2026-07-04

Date(s) :

2026-07-04

Tout public

Sortie botanique, cueillette, repas partagé et atelier impression végétale sur tissu en Eco-print. .

4 ruelle Morlot Montheries 52330 Haute-Marne Grand Est +33 6 23 94 20 31 lechemindessences@gmail.com

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English :

L’événement Sortie botanique Montheries a été mis à jour le 2026-05-12 par Antenne des Trois Forêts