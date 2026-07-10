Ateliers : Construction terre – Off du Voyage à Nantes été 2026 Jardin des Plantes Nantes

Informations pratiques

Date et horaire de début et de fin : 2026-07-25 10:00 – 13:00

Gratuit : oui Gratuit, sans réservation, dans la limite des places disponibles. Tout public

Expérimentez les techniques constructives de la terre crue.Encadrés par des professionnels, ces ateliers vous permettront de manipuler la matière et de réaliser des ouvrages à échelle 1 pour mieux comprendre les principes de la construction en terre. Ateliers les week-ends de juillet et août 2026 (à partir du 11 juillet) :de 10h à 13h et de 14h à 17h

Jardin des Plantes Malakoff – Saint-Donatien Nantes 44000

02 40 41 90 00 https://metropole.nantes.fr/lieu/jardin-des-plantes https://webmaster50050.wixsite.com/terreux-armoricains/van



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