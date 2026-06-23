Histoires d’écoles – Les paysages scolaires à Nantes – Exposition Maison de l’architecture des Pays de la Loire Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-09-05 13:00 – 19:00

Gratuit : oui Tout public

Dans le cadre du Voyage à Nantes De juin à novembre 2026, la Maison de l’architecture des Pays de la Loire propose un évènement consacré à l’histoire des écoles à Nantes, incluant des expositions, rencontres, conférences et visites en partenariat avec la Ville de Nantes, l’Ardepa et la Fédération française du paysage grand ouest . L’exposition valorise le patrimoine et les qualités architecturales et de paysage des écoles publiques élémentaires de la ville de Nantes. L’occasion de partager les réflexions, le savoir-faire des concepteurs et des techniciens qui s’interrogent pour penser et construire les écoles de demain, en adéquation avec les objectifs sociétaux, environnementaux et les évolutions pédagogiques. Exposition du 26 juin au 28 novembre 2026 :26/6 au 6/9/26 : mardi au dimanche de 13h à 19h – Inauguration le jeudi 25/6/26 à 18h30du 8/9 au 28/11/26 : mardi au samedi de 14h à 18h

Maison de l’architecture des Pays de la Loire Nantes 44000

https://www.ma-paysdelaloire.com/



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