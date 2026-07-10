Maboul à facettes #2 Nantes

Informations pratiques

Date et horaire de début et de fin : 2026-08-02 17:00 – 22:00

Gratuit : non Samedi : 16€ : normal / 12€ : réduit / 5€ : 6-12 ansDimanche : 13€ : normal / 10€ réduit / 5€ : 6-12 ansPass week-end : 25€ normal / 20€ réduit / 8€ : 6-12 ansPrimoPass week-end (tarif limité aux premiers billets !) https://my.weezevent.com/maboul-a-facettes-2 Tout public

Au cœur de l’été, voici le programme de ce week-end festif :????Samedi 01 août19h30 : ouverture des portes21h00 : « Un Os dans le Cosmos » – cie Maboul Distorsion https://www.youtube.com/watch?v=KczbLTOY468https://www.facebook.com/mabouldistorsion/22h30 : Concert « Ago Gazo DJ set hybrid » (bass music – percussions)https://www.instagram.com/agogazo/?igshid=ZDdkNTZiNTM%3Dhttps://www.youtube.com/watch?v=HeorAtwU-wUhttps://www.facebook.com/agogazohttps://agogazo.bandcamp.com/album/ago-gazo23h30 : DJ set Vidock???????? Bar et restauration sur place – foodtruck @exoti’kahttps://www.facebook.com/search/top?q=exoti’ka ????Dimanche 02 août16h00 : Ouverture du site17h00 : « La Cuisine monte le son ! » cie Maboul Distorsion https://www.youtube.com/watch?v=s8Rrn5d-bHchttps://www.facebook.com/mabouldistorsion/18h30 : concert « Les Pitychats » (rock-rockabilly…et du miaou !)https://www.facebook.com/profile.php?id=61585352098347https://www.youtube.com/results?search_query=pitychats????Bar sur place

Doulon – Bottière Nantes 44300



Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

