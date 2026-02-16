Ateliers couture kids Ussel

Ateliers couture kids

4 Rue du Stade Ussel Corrèze

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-25

fin : 2026-03-25

Date(s) :

2026-03-25

L’atelier le sur mesure donne rendez-vous aux enfants pour un atelier couture. Un moment créatif et convivial pour s’initier à la couture en famille.

Sur inscription .

4 Rue du Stade Ussel 19200 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 72 31 31 couture@ussel19.fr

