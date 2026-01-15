Ateliers créatifs Les Folledingues Bougie Gourmande Magasin Les Folledingues Falaise
Ateliers créatifs Les Folledingues Bougie Gourmande
Magasin Les Folledingues 9 Rue Trinité Falaise Calvados
Début : Mercredi Samedi 2026-02-14 14:00:00
fin : 2026-03-05 16:00:00
2026-02-14 2026-03-04 2026-03-07 2026-03-14
Ateliers créatifs au magasin les Folledingues Réalisation d’une bougie en forme de coupe de glace !
À partir de 6 ans, sur réservation
Magasin Les Folledingues 9 Rue Trinité Falaise 14700 Calvados Normandie +33 6 26 71 83 09 contact@lesfolledingues.fr
English : Ateliers créatifs Les Folledingues Bougie Gourmande
Creative workshops at the Les Folledingues shop: Make a candle in the shape of an ice cream bowl!
From age 6, booking required
