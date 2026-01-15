Ateliers créatifs Les Folledingues Bougie Gourmande Magasin Les Folledingues Falaise

Ateliers créatifs Les Folledingues Bougie Gourmande

Magasin Les Folledingues 9 Rue Trinité Falaise Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi Samedi 2026-02-14 14:00:00

fin : 2026-03-05 16:00:00

Date(s) :

2026-02-14 2026-03-04 2026-03-07 2026-03-14

Ateliers créatifs au magasin les Folledingues Réalisation d’une bougie en forme de coupe de glace !

À partir de 6 ans, sur réservation

Magasin Les Folledingues 9 Rue Trinité Falaise 14700 Calvados Normandie +33 6 26 71 83 09 contact@lesfolledingues.fr

English : Ateliers créatifs Les Folledingues Bougie Gourmande

Creative workshops at the Les Folledingues shop: Make a candle in the shape of an ice cream bowl!

From age 6, booking required

L’événement Ateliers créatifs Les Folledingues Bougie Gourmande Falaise a été mis à jour le 2026-01-15 par OT Falaise Suisse Normande