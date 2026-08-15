AGENDA · Périgueux
Ateliers créatifs Bibliothèque du Gour de l’Arche Périgueux
mercredi 21 octobre 2026 · Bibliothèque du Gour de l'Arche · Périgueux
Informations pratiques
Périgueux
Ateliers créatifs
Bibliothèque du Gour de l’Arche 68 Rue Pierre Brantôme Périgueux Dordogne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-21 15:00:00
fin : 2026-10-21 16:00:00
Date(s) :
2026-10-21
Ateliers créatifs.
Dès 4 ans .
Bibliothèque du Gour de l’Arche 68 Rue Pierre Brantôme Périgueux 24000 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 09 46 13 mediatheque@perigueux.fr
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English :
L’événement Ateliers créatifs Périgueux a été mis à jour le 2026-08-13 par OT Communal de Périgueux
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