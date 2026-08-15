Ateliers créatifs Bibliothèque du Gour de l’Arche Périgueux

mercredi 21 octobre 2026 · Bibliothèque du Gour de l'Arche · Périgueux

Informations pratiques

Périgueux

Ateliers créatifs

Bibliothèque du Gour de l’Arche 68 Rue Pierre Brantôme Périgueux Dordogne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-21 15:00:00

fin : 2026-10-21 16:00:00

Date(s) :

2026-10-21

Ateliers créatifs.

Dès 4 ans .

Bibliothèque du Gour de l’Arche 68 Rue Pierre Brantôme Périgueux 24000 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 09 46 13 mediatheque@perigueux.fr

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English :

L’événement Ateliers créatifs Périgueux a été mis à jour le 2026-08-13 par OT Communal de Périgueux