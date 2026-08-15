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Ateliers créatifs Bibliothèque du Gour de l’Arche Périgueux

mercredi 21 octobre 2026 · Bibliothèque du Gour de l'Arche · Périgueux

Ateliers créatifs Bibliothèque du Gour de l’Arche Périgueux

Informations pratiques

Début
mercredi 21 octobre 2026
Fin
mercredi 21 octobre 2026
Heure de début
15:00:00
Lieu
Bibliothèque du Gour de l'Arche
Adresse
68 Rue Pierre Brantôme
Ville
24000 Périgueux
Département
Dordogne
Tarif
Gratuit

Périgueux

Ateliers créatifs

Bibliothèque du Gour de l’Arche 68 Rue Pierre Brantôme Périgueux Dordogne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-21 15:00:00
fin : 2026-10-21 16:00:00

Date(s) :
2026-10-21

Ateliers créatifs.
Dès 4 ans   .

Bibliothèque du Gour de l’Arche 68 Rue Pierre Brantôme Périgueux 24000 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 09 46 13  mediatheque@perigueux.fr

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English :

L’événement Ateliers créatifs Périgueux a été mis à jour le 2026-08-13 par OT Communal de Périgueux

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