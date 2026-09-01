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AGENDA · Pontarlier

Ateliers d’allemand pour enfants Pontarlier

mercredi 16 septembre 2026 · Pontarlier

Informations pratiques

Début
mercredi 16 septembre 2026
Fin
mercredi 16 juin 2027
Adresse
Maison des associations
Ville
25300 Pontarlier
Département
Doubs
Tarif
130 130 130 Tarif de base plein tarif Tarif de base

Pontarlier

Ateliers d’allemand pour enfants

Maison des associations Pontarlier Doubs

Tarif : 130 – 130 – 130 EUR

Tarif de base plein tarif
Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-16
fin : 2027-06-16

Date(s) :
2026-09-16

Organisé par l’association Culturelle Franco-Allemande (ACFA).
Envie de faire découvrir l’allemand à votre enfant ? L’ACFA propose deux ateliers ACFA-Kids à Pontarlier, débutants et intermédiaires. Petits groupes, ateliers assurés par une Allemande, on y joue et on y chante autant qu’on y apprend. Première séance d’essai sans engagement. Reprise le 16 septembre.   .

Maison des associations Pontarlier 25300 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 6 27 07 22 30  contact@acfa-pontarlier.fr

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English : Ateliers d’allemand pour enfants

L’événement Ateliers d’allemand pour enfants Pontarlier a été mis à jour le 2026-08-17 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DU HAUT-DOUBS

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