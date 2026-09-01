Ateliers d’allemand pour enfants Pontarlier
mercredi 16 septembre 2026 · Pontarlier
Informations pratiques
Pontarlier
Ateliers d’allemand pour enfants
Maison des associations Pontarlier Doubs
Tarif : 130 – 130 – 130 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-16
fin : 2027-06-16
Date(s) :
2026-09-16
Organisé par l’association Culturelle Franco-Allemande (ACFA).
Envie de faire découvrir l’allemand à votre enfant ? L’ACFA propose deux ateliers ACFA-Kids à Pontarlier, débutants et intermédiaires. Petits groupes, ateliers assurés par une Allemande, on y joue et on y chante autant qu’on y apprend. Première séance d’essai sans engagement. Reprise le 16 septembre. .
Maison des associations Pontarlier 25300 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 6 27 07 22 30 contact@acfa-pontarlier.fr
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English : Ateliers d’allemand pour enfants
L’événement Ateliers d’allemand pour enfants Pontarlier a été mis à jour le 2026-08-17 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DU HAUT-DOUBS
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