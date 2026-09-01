Informations pratiques

Pontarlier

Ateliers d’allemand pour enfants

Maison des associations Pontarlier Doubs

Tarif : 130 – 130 – 130 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-16

fin : 2027-06-16

Date(s) :

2026-09-16

Organisé par l’association Culturelle Franco-Allemande (ACFA).

Envie de faire découvrir l’allemand à votre enfant ? L’ACFA propose deux ateliers ACFA-Kids à Pontarlier, débutants et intermédiaires. Petits groupes, ateliers assurés par une Allemande, on y joue et on y chante autant qu’on y apprend. Première séance d’essai sans engagement. Reprise le 16 septembre. .

Maison des associations Pontarlier 25300 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 6 27 07 22 30 contact@acfa-pontarlier.fr

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English : Ateliers d’allemand pour enfants

L’événement Ateliers d’allemand pour enfants Pontarlier a été mis à jour le 2026-08-17 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DU HAUT-DOUBS