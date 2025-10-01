Après-midi jeux vidéo Médiathèque municipale Pontarlier

Après-midi jeux vidéo Médiathèque municipale Pontarlier mercredi 1 octobre 2025.

Après-midi jeux vidéo

Médiathèque municipale 69 rue de la république Pontarlier Doubs

Gratuit

Début : 2025-10-01 14:00:00

fin : 2025-10-01 17:00:00

2025-10-01 2025-10-08 2025-10-15

Organisé par la Médiathèque Municipale de Pontarlier.

Débutants comme experts, jeunes et moins jeunes, venez profiter d’un moment ludique à la médiathèque en famille ou entre amis !

Ouvert à tous. Jeunes de moins de 10 ans accompagnés.

Entrée libre dans la limite des places disponibles. .

Médiathèque municipale 69 rue de la république Pontarlier 25300 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 38 81 37 mediatheque@ville-pontarlier.com

