Après-midi jeux vidéo Médiathèque municipale Pontarlier mercredi 1 octobre 2025.
Médiathèque municipale 69 rue de la république Pontarlier Doubs
Gratuit
Début : 2025-10-01 14:00:00
fin : 2025-10-01 17:00:00
2025-10-01 2025-10-08 2025-10-15
Organisé par la Médiathèque Municipale de Pontarlier.
Débutants comme experts, jeunes et moins jeunes, venez profiter d’un moment ludique à la médiathèque en famille ou entre amis !
Ouvert à tous. Jeunes de moins de 10 ans accompagnés.
Entrée libre dans la limite des places disponibles. .
Médiathèque municipale 69 rue de la république Pontarlier 25300 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 38 81 37 mediatheque@ville-pontarlier.com
L’événement Après-midi jeux vidéo Pontarlier a été mis à jour le 2025-08-29 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DU HAUT-DOUBS