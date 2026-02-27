Film : Jour de Fête, Théâtre Bernard Blier, Pontarlier

Film : Jour de Fête Mardi 19 mai, 18h30, 20h45 Théâtre Bernard Blier Doubs

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-19T18:30:00+02:00 – 2026-05-19T20:15:00+02:00

Fin : 2026-05-19T20:45:00+02:00 – 2026-05-19T22:30:00+02:00

En partenariat avec le cinéma Jacques Becker de Pontarlier, présentation de l’association SVP et projection du film « Jour de fête » de Jacques Tati (1949)

Théâtre Bernard Blier 2, rue de la Halle 25300 Pontarlier Pontarlier 25300 Centre Ville Doubs Bourgogne-Franche-Comté [{« type »: « link », « value »: « https://www.ccjb.fr »}]

Projection du film Jour de fête de Jacques Tati