Film : Jour de Fête, Théâtre Bernard Blier, Pontarlier
Film : Jour de Fête, Théâtre Bernard Blier, Pontarlier mardi 19 mai 2026.
Film : Jour de Fête Mardi 19 mai, 18h30, 20h45 Théâtre Bernard Blier Doubs
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-19T18:30:00+02:00 – 2026-05-19T20:15:00+02:00
Fin : 2026-05-19T20:45:00+02:00 – 2026-05-19T22:30:00+02:00
En partenariat avec le cinéma Jacques Becker de Pontarlier, présentation de l’association SVP et projection du film « Jour de fête » de Jacques Tati (1949)
Théâtre Bernard Blier 2, rue de la Halle 25300 Pontarlier Pontarlier 25300 Centre Ville Doubs Bourgogne-Franche-Comté [{« type »: « link », « value »: « https://www.ccjb.fr »}]
Projection du film Jour de fête de Jacques Tati
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