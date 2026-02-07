Coup d’œil Live ! Médiathèque municipale Pontarlier

Pontarlier

Coup d’œil Live !

Médiathèque municipale 69 Rue de la République Pontarlier Doubs

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-12

fin : 2026-06-27

Date(s) :

2026-05-12

Organisé par Antoine Charlier et la médiathèque de Pontarlier.

Suite à un passage par la case chômage, et une envie féroce de pouvoir continuer à sortir , j’ai proposé mes services à la Ville de Dole en tant que photographe de concert. Changement radical de sujet, même si ces deux disciplines sont pourtant très complémentaires. Tout public. .

Médiathèque municipale 69 Rue de la République Pontarlier 25300 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 38 81 37 mediatheque@ville-pontarlier.fr

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English : Coup d’œil Live !

L’événement Coup d’œil Live ! Pontarlier a été mis à jour le 2026-04-14 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DU HAUT-DOUBS