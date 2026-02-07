Atelier aquarelle naturaliste rue Notre Dame Pontarlier

Pontarlier

Atelier aquarelle naturaliste

rue Notre Dame La Tisanerie Pontarlier Doubs

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-13 14:00:00

fin : 2026-05-13 16:30:00

Date(s) :

2026-05-13

Organisé par la tisanerie, Amélie SABANOVIC et Guillaume FRANCOIS.

A partir des images et des textes du livre A pas feutrés de G. FRANCOIS, photographe naturaliste, laisser émerger vos propres visions du monde sauvage. Guidés par l’aquarelliste Amélie SABANOVIC, vous explorerez et traduirez les récits de terrain en croquis vivants et en aquarelle sensible. .

rue Notre Dame La Tisanerie Pontarlier 25300 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 6 49 24 81 42 ameliesabanovic@gmail.com

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English : Atelier aquarelle naturaliste

L’événement Atelier aquarelle naturaliste Pontarlier a été mis à jour le 2026-04-07 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DU HAUT-DOUBS