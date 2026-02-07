Atelier aquarelle naturaliste rue Notre Dame Pontarlier
Atelier aquarelle naturaliste rue Notre Dame Pontarlier mercredi 13 mai 2026.
Pontarlier
Atelier aquarelle naturaliste
rue Notre Dame La Tisanerie Pontarlier Doubs
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-13 14:00:00
fin : 2026-05-13 16:30:00
Date(s) :
2026-05-13
Organisé par la tisanerie, Amélie SABANOVIC et Guillaume FRANCOIS.
A partir des images et des textes du livre A pas feutrés de G. FRANCOIS, photographe naturaliste, laisser émerger vos propres visions du monde sauvage. Guidés par l’aquarelliste Amélie SABANOVIC, vous explorerez et traduirez les récits de terrain en croquis vivants et en aquarelle sensible. .
rue Notre Dame La Tisanerie Pontarlier 25300 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 6 49 24 81 42 ameliesabanovic@gmail.com
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English : Atelier aquarelle naturaliste
L’événement Atelier aquarelle naturaliste Pontarlier a été mis à jour le 2026-04-07 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DU HAUT-DOUBS
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