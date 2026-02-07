Audition voix Auditorium P. Martin Conservatoire Pontarlier

Pontarlier

Audition voix

Auditorium P. Martin Conservatoire 10 Place Jules Pagnier Pontarlier Doubs

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-22 19:00:00

fin : 2026-05-22 21:00:00

Date(s) :

2026-05-22

Proposé par le conservatoire Elie Dupont.

Spectacle mettant en lumière le parcours artistique des élèves en classe de voix enfant-adolescent et CHAV du Conservatoire. Un voyage musical au cœur du répertoire français, entre œuvres célèbres et trésors méconnus, choisi par leur professeure Judith ANKOUÉ .

Auditorium P. Martin Conservatoire 10 Place Jules Pagnier Pontarlier 25300 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 46 72 89 conservatoire@ville-pontarlier.com

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English : Audition voix

L’événement Audition voix Pontarlier a été mis à jour le 2026-04-11 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DU HAUT-DOUBS