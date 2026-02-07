Audition voix Auditorium P. Martin Conservatoire Pontarlier
Audition voix Auditorium P. Martin Conservatoire Pontarlier vendredi 22 mai 2026.
Pontarlier
Audition voix
Auditorium P. Martin Conservatoire 10 Place Jules Pagnier Pontarlier Doubs
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-22 19:00:00
fin : 2026-05-22 21:00:00
Date(s) :
2026-05-22
Proposé par le conservatoire Elie Dupont.
Spectacle mettant en lumière le parcours artistique des élèves en classe de voix enfant-adolescent et CHAV du Conservatoire. Un voyage musical au cœur du répertoire français, entre œuvres célèbres et trésors méconnus, choisi par leur professeure Judith ANKOUÉ .
Auditorium P. Martin Conservatoire 10 Place Jules Pagnier Pontarlier 25300 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 46 72 89 conservatoire@ville-pontarlier.com
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English : Audition voix
L’événement Audition voix Pontarlier a été mis à jour le 2026-04-11 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DU HAUT-DOUBS
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