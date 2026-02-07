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Théâtre à la carte Théâtre du Lavoir Pontarlier

Théâtre à la carte Théâtre du Lavoir Pontarlier jeudi 21 mai 2026.

Lieu : Théâtre du Lavoir

Adresse : 2 Rue Jeanne d'Arc

Ville : 25300 Pontarlier

Département : Doubs

Début : jeudi 21 mai 2026

Fin : vendredi 22 mai 2026

Heure de début : 20:30:00

Tarif : 8 8 8 Tarif réduit Tarif réduit

Pontarlier

Théâtre à la carte

Théâtre du Lavoir 2 Rue Jeanne d’Arc Pontarlier Doubs

Tarif : 8 – 8 – 8 EUR

Tarif réduit
Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-21 20:30:00
fin : 2026-05-23 22:30:00

Date(s) :
2026-05-21 2026-05-22 2026-05-23 2026-05-24

Organisé par la Compagnie Les Mascarons MPT Les Longs Traits.
Une soirée théâtrale pleine de surprises, entre suspens, mystère et pleine de gaité. Le public sera invité à voter pour sa pièce préférée. Une seule garantie il y aura sur scène des comédiens, des décors, des costumes, des situations loufoques, des cris, des quiproquos et…des rires surtout !
Renseignements et réservation par téléphone.   .

Théâtre du Lavoir 2 Rue Jeanne d’Arc Pontarlier 25300 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 6 81 90 35 98 

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English : Théâtre à la carte

L’événement Théâtre à la carte Pontarlier a été mis à jour le 2026-04-11 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DU HAUT-DOUBS

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