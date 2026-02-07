Théâtre à la carte Théâtre du Lavoir Pontarlier
Théâtre à la carte Théâtre du Lavoir Pontarlier jeudi 21 mai 2026.
Pontarlier
Théâtre à la carte
Théâtre du Lavoir 2 Rue Jeanne d’Arc Pontarlier Doubs
Tarif : 8 – 8 – 8 EUR
Tarif réduit
Tarif réduit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-21 20:30:00
fin : 2026-05-23 22:30:00
Date(s) :
2026-05-21 2026-05-22 2026-05-23 2026-05-24
Organisé par la Compagnie Les Mascarons MPT Les Longs Traits.
Une soirée théâtrale pleine de surprises, entre suspens, mystère et pleine de gaité. Le public sera invité à voter pour sa pièce préférée. Une seule garantie il y aura sur scène des comédiens, des décors, des costumes, des situations loufoques, des cris, des quiproquos et…des rires surtout !
Renseignements et réservation par téléphone. .
Théâtre du Lavoir 2 Rue Jeanne d’Arc Pontarlier 25300 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 6 81 90 35 98
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English : Théâtre à la carte
L’événement Théâtre à la carte Pontarlier a été mis à jour le 2026-04-11 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DU HAUT-DOUBS
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