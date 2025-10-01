Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Découverte et pratique du Handisport Pontarlier

Découverte et pratique du Handisport Pontarlier mercredi 3 juin 2026.

Adresse : Gymnase Cordier

Ville : 25300 Pontarlier

Département : Doubs

Début : mercredi 3 juin 2026

Fin : mercredi 3 juin 2026

Heure de début : 16:00:00

Tarif :

Pontarlier

Découverte et pratique du Handisport

Gymnase Cordier Pontarlier Doubs

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-03 16:00:00
fin : 2026-06-03 17:15:00

Date(s) :
2026-06-03

Organisé par Handisport Pontarlier Morteau Maiche.
Encadrement par personnes diplômées de séance de découverte et pratique d’activités physiques adaptées aux personnes en situation de handicaps physiques et mentales.   .

Gymnase Cordier Pontarlier 25300 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 6 77 76 05 92  yvan.bailly448@orange.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Découverte et pratique du Handisport

L’événement Découverte et pratique du Handisport Pontarlier a été mis à jour le 2026-05-23 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DU HAUT-DOUBS

À voir aussi à Pontarlier (Doubs)