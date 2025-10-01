Découverte et pratique du Handisport Pontarlier
Découverte et pratique du Handisport Pontarlier mercredi 3 juin 2026.
Pontarlier
Découverte et pratique du Handisport
Gymnase Cordier Pontarlier Doubs
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-03 16:00:00
fin : 2026-06-03 17:15:00
Date(s) :
2026-06-03
Organisé par Handisport Pontarlier Morteau Maiche.
Encadrement par personnes diplômées de séance de découverte et pratique d’activités physiques adaptées aux personnes en situation de handicaps physiques et mentales. .
Gymnase Cordier Pontarlier 25300 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 6 77 76 05 92 yvan.bailly448@orange.fr
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English : Découverte et pratique du Handisport
L’événement Découverte et pratique du Handisport Pontarlier a été mis à jour le 2026-05-23 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DU HAUT-DOUBS
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