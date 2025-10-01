Pontarlier

Découverte et pratique du Handisport

Gymnase Cordier Pontarlier Doubs

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-03 16:00:00

fin : 2026-06-03 17:15:00

Date(s) :

2026-06-03

Organisé par Handisport Pontarlier Morteau Maiche.

Encadrement par personnes diplômées de séance de découverte et pratique d’activités physiques adaptées aux personnes en situation de handicaps physiques et mentales. .

Gymnase Cordier Pontarlier 25300 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 6 77 76 05 92 yvan.bailly448@orange.fr

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English : Découverte et pratique du Handisport

L’événement Découverte et pratique du Handisport Pontarlier a été mis à jour le 2026-05-23 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DU HAUT-DOUBS