SPORTS25 Pontarlier
jeudi 20 août 2026 · Pontarlier
Informations pratiques
Pontarlier
SPORTS25
Gymnase Bas du Lycée Pontarlier Doubs
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-20 18:00:00
fin : 2026-08-20 22:00:00
Date(s) :
2026-08-20 2026-08-27
SPORTS25 Sport libre pour les 14-20 ans ! Pendant les vacances scolaires, le gymnase du bas du lycée est ouvert chaque jeudi de 17h à 22h. Basket, foot, jeux sportifs ou pratique libre chacun participe à son rythme. Gratuit, sans inscription et ouvert à tous. Une belle occasion de bouger ! .
Gymnase Bas du Lycée Pontarlier 25300 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 7 81 23 57 37 animationsjeunesse.parloncap@yahoo.com
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English : SPORTS25
L’événement SPORTS25 Pontarlier a été mis à jour le 2026-06-25 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DU HAUT-DOUBS
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