Dessin à l’encre de Chine Pontarlier
Dessin à l’encre de Chine Pontarlier mercredi 19 août 2026.
Pontarlier
Dessin à l’encre de Chine
Musée Municipal Pontarlier Doubs
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-19 14:00:00
fin : 2026-08-19 15:00:00
Date(s) :
2026-08-19
Organisé par le Musée Municipal de Pontarlier.
Vous rêvez de recréer de magnifiques paysages inspirés des estampes chinoises ? Cet atelier est fait pour vous ! Maxime Péroz vous initie aux techniques du dessin à l’encre et du lavis pour donner vie à vos propres scènes poétiques. Pour tous.
Gratuit, réservation conseillée. Pour tous. .
Musée Municipal Pontarlier 25300 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 38 82 16 contact-musee@ville-pontarlier.com
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English : Dessin à l’encre de Chine
L’événement Dessin à l’encre de Chine Pontarlier a été mis à jour le 2026-06-17 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DU HAUT-DOUBS
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