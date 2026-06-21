Pontarlier

Dessin à l’encre de Chine

Musée Municipal Pontarlier Doubs

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-19 14:00:00

fin : 2026-08-19 15:00:00

Date(s) :

2026-08-19

Organisé par le Musée Municipal de Pontarlier.

Vous rêvez de recréer de magnifiques paysages inspirés des estampes chinoises ? Cet atelier est fait pour vous ! Maxime Péroz vous initie aux techniques du dessin à l’encre et du lavis pour donner vie à vos propres scènes poétiques. Pour tous.

Gratuit, réservation conseillée. Pour tous. .

Musée Municipal Pontarlier 25300 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 38 82 16 contact-musee@ville-pontarlier.com

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English : Dessin à l’encre de Chine

L’événement Dessin à l’encre de Chine Pontarlier a été mis à jour le 2026-06-17 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DU HAUT-DOUBS