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AGENDA · Pontarlier

Kill Bill the Whole Bloody Affair Cinéma Olympia Pontarlier

dimanche 9 août 2026 · Cinéma Olympia · Pontarlier

Informations pratiques

Début
dimanche 9 août 2026
Fin
lundi 10 août 2026
Heure de début
18:15:00
Lieu
Cinéma Olympia
Adresse
2 Rue Louis Pergaud
Ville
25300 Pontarlier
Département
Doubs
Tarif
14 14 14 Tarif de base plein tarif Tarif de base

Pontarlier

Kill Bill the Whole Bloody Affair

Cinéma Olympia 2 Rue Louis Pergaud Pontarlier Doubs

Tarif : 14 – 14 – 14 EUR

Tarif de base plein tarif
Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-09 18:15:00
fin : 2026-08-09 23:00:00

Date(s) :
2026-08-09 2026-08-16

Votre Cinéma Olympia Pontarlier vous propose de découvrir la version Kill Bill the Whole Bloody Affair d’une durée de 4h35

ATTTENTION, film Interdit aux moins de 16 ans
Une Carte d’Identité peut être exigée par notre personnel pour pouvoir accéder à cette séance !

La version qu’à toujours souhaitée Quentin Tarantino avec une séquence animée inédite en plus !

A découvrir pour deux séances uniquement.   .

Cinéma Olympia 2 Rue Louis Pergaud Pontarlier 25300 Doubs Bourgogne-Franche-Comté   cine.olympia@orange.fr

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English : Kill Bill the Whole Bloody Affair

L’événement Kill Bill the Whole Bloody Affair Pontarlier a été mis à jour le 2026-07-03 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DU HAUT-DOUBS

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