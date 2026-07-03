Kill Bill the Whole Bloody Affair Cinéma Olympia Pontarlier
dimanche 9 août 2026 · Cinéma Olympia · Pontarlier
Informations pratiques
Pontarlier
Kill Bill the Whole Bloody Affair
Cinéma Olympia 2 Rue Louis Pergaud Pontarlier Doubs
Tarif : 14 – 14 – 14 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-09 18:15:00
fin : 2026-08-09 23:00:00
Date(s) :
2026-08-09 2026-08-16
Votre Cinéma Olympia Pontarlier vous propose de découvrir la version Kill Bill the Whole Bloody Affair d’une durée de 4h35
ATTTENTION, film Interdit aux moins de 16 ans
Une Carte d’Identité peut être exigée par notre personnel pour pouvoir accéder à cette séance !
La version qu’à toujours souhaitée Quentin Tarantino avec une séquence animée inédite en plus !
A découvrir pour deux séances uniquement. .
Cinéma Olympia 2 Rue Louis Pergaud Pontarlier 25300 Doubs Bourgogne-Franche-Comté cine.olympia@orange.fr
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English : Kill Bill the Whole Bloody Affair
L’événement Kill Bill the Whole Bloody Affair Pontarlier a été mis à jour le 2026-07-03 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DU HAUT-DOUBS
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