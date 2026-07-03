Kill Bill the Whole Bloody Affair Cinéma Olympia Pontarlier

Informations pratiques

Pontarlier

Kill Bill the Whole Bloody Affair

Cinéma Olympia 2 Rue Louis Pergaud Pontarlier Doubs

Tarif : 14 – 14 – 14 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-09 18:15:00

fin : 2026-08-09 23:00:00

Date(s) :

2026-08-09 2026-08-16

Votre Cinéma Olympia Pontarlier vous propose de découvrir la version Kill Bill the Whole Bloody Affair d’une durée de 4h35

ATTTENTION, film Interdit aux moins de 16 ans

Une Carte d’Identité peut être exigée par notre personnel pour pouvoir accéder à cette séance !

La version qu’à toujours souhaitée Quentin Tarantino avec une séquence animée inédite en plus !

A découvrir pour deux séances uniquement. .

Cinéma Olympia 2 Rue Louis Pergaud Pontarlier 25300 Doubs Bourgogne-Franche-Comté cine.olympia@orange.fr

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English : Kill Bill the Whole Bloody Affair

L’événement Kill Bill the Whole Bloody Affair Pontarlier a été mis à jour le 2026-07-03 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DU HAUT-DOUBS