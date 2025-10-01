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AGENDA · Pontarlier

Sortie Aquaparc Isis de Dole Pontarlier

mercredi 19 août 2026 · Pontarlier

Informations pratiques

Début
mercredi 19 août 2026
Fin
mercredi 19 août 2026
Heure de début
09:00:00
Ville
25300 Pontarlier
Département
Doubs
Tarif
5 5 10 Tarif de base plein tarif Tarif de base

Pontarlier

Sortie Aquaparc Isis de Dole

Pontarlier Doubs

Tarif : 5 – 5 – 10 EUR

Tarif de base plein tarif
Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-19 09:00:00
fin : 2026-08-19 19:00:00

Date(s) :
2026-08-19

Sortie à l’Aquaparc Isis de Dole ! L’association PARLONCAP propose aux jeunes de 14 à 20 ans une journée aquatique entre détente, baignade et sensations. Départ de Pontarlier. Pique-nique à prévoir. Inscription obligatoire, 16 places seulement.   .

Pontarlier 25300 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 7 81 23 57 37  animationsjeunesse.parloncap@yahoo.com

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English : Sortie Aquaparc Isis de Dole

L’événement Sortie Aquaparc Isis de Dole Pontarlier a été mis à jour le 2026-06-25 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DU HAUT-DOUBS

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