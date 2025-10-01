Sortie Aquaparc Isis de Dole Pontarlier
mercredi 19 août 2026 · Pontarlier
Informations pratiques
Pontarlier
Sortie Aquaparc Isis de Dole
Pontarlier Doubs
Tarif : 5 – 5 – 10 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-19 09:00:00
fin : 2026-08-19 19:00:00
Date(s) :
2026-08-19
Sortie à l’Aquaparc Isis de Dole ! L’association PARLONCAP propose aux jeunes de 14 à 20 ans une journée aquatique entre détente, baignade et sensations. Départ de Pontarlier. Pique-nique à prévoir. Inscription obligatoire, 16 places seulement. .
Pontarlier 25300 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 7 81 23 57 37 animationsjeunesse.parloncap@yahoo.com
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English : Sortie Aquaparc Isis de Dole
L’événement Sortie Aquaparc Isis de Dole Pontarlier a été mis à jour le 2026-06-25 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DU HAUT-DOUBS
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