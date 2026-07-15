Atelier Utiliser les sites administratifs Mairie de Pontarlier Salle des Frères Lumière Pontarlier
mardi 11 août 2026 · Mairie de Pontarlier Salle des Frères Lumière · Pontarlier
Informations pratiques
Pontarlier
Atelier Utiliser les sites administratifs
Mairie de Pontarlier Salle des Frères Lumière 55 Rue de la République Pontarlier Doubs
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-11 14:00:00
fin : 2026-08-27 16:00:00
Date(s) :
2026-08-11 2026-08-27
Organisé par le Conseiller Numérique de la Ville de Pontarlier
Cet atelier pratique vous accompagne pour comprendre les démarches en ligne essentielles (Impôts, CAF, etc.). Vous apprendrez à naviguer sur les sites officiels en toute sécurité, à créer et gérer vos comptes (comme FranceConnect) et à transmettre vos documents administratifs en toute confiance. Gratuit Uniquement sur inscription (10 personnes maximum) .
Mairie de Pontarlier Salle des Frères Lumière 55 Rue de la République Pontarlier 25300 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 38 81 62 jl.vicaire@ville-pontarlier.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Atelier Utiliser les sites administratifs
L’événement Atelier Utiliser les sites administratifs Pontarlier a été mis à jour le 2026-07-07 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DU HAUT-DOUBS
À voir aussi à Pontarlier (Doubs)
- Dessin et perspective Musée d’Art et d’Histoire de Pontarlier Pontarlier 15 juillet 2026
- Mercredis de l’été à la piscine ! Place Zarautz Pontarlier 15 juillet 2026
- Cinéma plein air Un p’tit truc en plus Pontarlier 17 juillet 2026
- L’art des vitraux Musée d’Art et d’Histoire de Pontarlier Pontarlier 25 juillet 2026
- Le Chat peintre Musée d’Art et d’Histoire de Pontarlier Pontarlier 29 juillet 2026