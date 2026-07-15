Atelier Utiliser les sites administratifs Mairie de Pontarlier Salle des Frères Lumière Pontarlier

Informations pratiques

Pontarlier

Atelier Utiliser les sites administratifs

Mairie de Pontarlier Salle des Frères Lumière 55 Rue de la République Pontarlier Doubs

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-11 14:00:00

fin : 2026-08-27 16:00:00

Date(s) :

2026-08-11 2026-08-27

Organisé par le Conseiller Numérique de la Ville de Pontarlier

Cet atelier pratique vous accompagne pour comprendre les démarches en ligne essentielles (Impôts, CAF, etc.). Vous apprendrez à naviguer sur les sites officiels en toute sécurité, à créer et gérer vos comptes (comme FranceConnect) et à transmettre vos documents administratifs en toute confiance. Gratuit Uniquement sur inscription (10 personnes maximum) .

Mairie de Pontarlier Salle des Frères Lumière 55 Rue de la République Pontarlier 25300 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 38 81 62 jl.vicaire@ville-pontarlier.com

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English : Atelier Utiliser les sites administratifs

L’événement Atelier Utiliser les sites administratifs Pontarlier a été mis à jour le 2026-07-07 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DU HAUT-DOUBS