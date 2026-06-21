Exposition Salon d’été des Amis des Arts Pontarlier lundi 17 août 2026.

Pontarlier

Exposition Salon d’été des Amis des Arts

Chapelle des Annonciades Pontarlier Doubs

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-17 14:00:00

fin : 2026-08-28 18:00:00

Date(s) :

2026-08-17

Organisée par Les Amis des Arts de Pontarlier.

Exposition de peintures (huiles, acryliques, pastels, aquarelles) et de sculptures. .

Chapelle des Annonciades Pontarlier 25300 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 46 44 70 marielle.colard@yahoo.fr

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English : Exposition Salon d’été des Amis des Arts

L’événement Exposition Salon d’été des Amis des Arts Pontarlier a été mis à jour le 2026-06-17 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DU HAUT-DOUBS