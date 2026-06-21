Exposition Salon d’été des Amis des Arts Pontarlier
Exposition Salon d’été des Amis des Arts Pontarlier lundi 17 août 2026.
Pontarlier
Exposition Salon d’été des Amis des Arts
Chapelle des Annonciades Pontarlier Doubs
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-17 14:00:00
fin : 2026-08-28 18:00:00
Date(s) :
2026-08-17
Organisée par Les Amis des Arts de Pontarlier.
Exposition de peintures (huiles, acryliques, pastels, aquarelles) et de sculptures. .
Chapelle des Annonciades Pontarlier 25300 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 46 44 70 marielle.colard@yahoo.fr
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English : Exposition Salon d’été des Amis des Arts
L’événement Exposition Salon d’été des Amis des Arts Pontarlier a été mis à jour le 2026-06-17 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DU HAUT-DOUBS
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