Sports25 Pontarlier
Sports25 Pontarlier jeudi 9 juillet 2026.
Pontarlier
Sports25
Gymnase Bas du Lycée Pontarlier Doubs
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-09 17:00:00
fin : 2026-08-20 22:00:00
Date(s) :
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SPORTS25 gymnase en libre accès pour les 14-20 ans ! Tous les jeudis des vacances scolaires, de 17h à 22h au gymnase du bas du lycée. Foot, basket, jeux, sport libre. Gratuit, sans inscription, ouvert à tous. Viens avec tes potes et profite ! .
Gymnase Bas du Lycée Pontarlier 25300 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 7 81 23 57 37
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English : Sports25
L’événement Sports25 Pontarlier a été mis à jour le 2026-06-17 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DU HAUT-DOUBS
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