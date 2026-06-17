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Sports25 Pontarlier

Sports25 Pontarlier jeudi 9 juillet 2026.

Adresse : Gymnase Bas du Lycée

Ville : 25300 Pontarlier

Département : Doubs

Début : jeudi 9 juillet 2026

Fin : vendredi 10 juillet 2026

Heure de début : 17:00:00

Tarif : 0 0 0 Gratuit Gratuit

Pontarlier

Sports25

Gymnase Bas du Lycée Pontarlier Doubs

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-09 17:00:00
fin : 2026-08-20 22:00:00

Date(s) :
2026-07-09 2026-07-16 2026-07-23 2026-07-30 2026-08-06 2026-08-13 2026-08-20 2026-08-27

SPORTS25 gymnase en libre accès pour les 14-20 ans ! Tous les jeudis des vacances scolaires, de 17h à 22h au gymnase du bas du lycée. Foot, basket, jeux, sport libre. Gratuit, sans inscription, ouvert à tous. Viens avec tes potes et profite !   .

Gymnase Bas du Lycée Pontarlier 25300 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 7 81 23 57 37 

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English : Sports25

L’événement Sports25 Pontarlier a été mis à jour le 2026-06-17 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DU HAUT-DOUBS

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