Espace Jeunes Pontarlier
Espace Jeunes Pontarlier vendredi 21 août 2026.
Pontarlier
Espace Jeunes
Centre social Berlioz Pontarlier Doubs
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-21 18:30:00
fin : 2026-08-21 23:30:00
Date(s) :
2026-08-21 2026-08-28
Espace Jeunes à Pontarlier (14-20 ans)
Un lieu gratuit, sans inscription et encadré pour se retrouver entre amis, se détendre et participer à diverses activités jeux vidéo, babyfoot, fléchettes, espace détente, barbecue, challenges…
Buvette et restauration à petits prix .
Centre social Berlioz Pontarlier 25300 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 7 81 23 57 37 animationsjeunesse.parloncap@yahoo.com
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English : Espace Jeunes
L’événement Espace Jeunes Pontarlier a été mis à jour le 2026-06-25 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DU HAUT-DOUBS
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