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Espace Jeunes Pontarlier

Espace Jeunes Pontarlier vendredi 21 août 2026.

Adresse
Centre social Berlioz
Ville
25300 Pontarlier
Département
Doubs
Début
vendredi 21 août 2026
Fin
samedi 22 août 2026
Heure de début
18:30:00
Tarif
0 0 0 Gratuit Gratuit

Pontarlier

Espace Jeunes

Centre social Berlioz Pontarlier Doubs

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-21 18:30:00
fin : 2026-08-21 23:30:00

Date(s) :
2026-08-21 2026-08-28

Espace Jeunes à Pontarlier (14-20 ans)
Un lieu gratuit, sans inscription et encadré pour se retrouver entre amis, se détendre et participer à diverses activités jeux vidéo, babyfoot, fléchettes, espace détente, barbecue, challenges…
Buvette et restauration à petits prix   .

Centre social Berlioz Pontarlier 25300 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 7 81 23 57 37  animationsjeunesse.parloncap@yahoo.com

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English : Espace Jeunes

L’événement Espace Jeunes Pontarlier a été mis à jour le 2026-06-25 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DU HAUT-DOUBS

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