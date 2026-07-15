Soirée Horreur Cinéma Olympia Pontarlier
vendredi 21 août 2026 · Cinéma Olympia · Pontarlier
Informations pratiques
Pontarlier
Soirée Horreur
Cinéma Olympia 2 Rue Louis Pergaud Pontarlier Doubs
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-21 18:40:00
fin : 2026-08-21 23:00:00
Date(s) :
2026-08-21
Le Vendredi 21 Aout, Votre Cinéma Olympia vous propose une Soirée Horreur !
A 18h40 diffusion du dernier volet d’Insidious l’invasion du lointain (Film Interdit aux Moins de 12 ans)
A 21h diffusion de Saccharine (Film Interdit aux Moins de 16 ans)
Possibilité de ne voir qu’un seul film aux Tarifs Habituels (en respectant les Interdictions sur les films)
Tarif Spécial pour les deux films pour ceux qui ont 16 ans révolus ! .
Cinéma Olympia 2 Rue Louis Pergaud Pontarlier 25300 Doubs Bourgogne-Franche-Comté cine.olympia@orange.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Soirée Horreur
L’événement Soirée Horreur Pontarlier a été mis à jour le 2026-07-11 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DU HAUT-DOUBS
À voir aussi à Pontarlier (Doubs)
- Dessin et perspective Musée d’Art et d’Histoire de Pontarlier Pontarlier 15 juillet 2026
- Mercredis de l’été à la piscine ! Place Zarautz Pontarlier 15 juillet 2026
- Cinéma plein air Un p’tit truc en plus Pontarlier 17 juillet 2026
- L’art des vitraux Musée d’Art et d’Histoire de Pontarlier Pontarlier 25 juillet 2026
- Le Chat peintre Musée d’Art et d’Histoire de Pontarlier Pontarlier 29 juillet 2026