Soirée Horreur Cinéma Olympia Pontarlier

Informations pratiques

Pontarlier

Soirée Horreur

Cinéma Olympia 2 Rue Louis Pergaud Pontarlier Doubs

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-21 18:40:00

fin : 2026-08-21 23:00:00

Date(s) :

2026-08-21

Le Vendredi 21 Aout, Votre Cinéma Olympia vous propose une Soirée Horreur !

A 18h40 diffusion du dernier volet d’Insidious l’invasion du lointain (Film Interdit aux Moins de 12 ans)

A 21h diffusion de Saccharine (Film Interdit aux Moins de 16 ans)

Possibilité de ne voir qu’un seul film aux Tarifs Habituels (en respectant les Interdictions sur les films)

Tarif Spécial pour les deux films pour ceux qui ont 16 ans révolus ! .

Cinéma Olympia 2 Rue Louis Pergaud Pontarlier 25300 Doubs Bourgogne-Franche-Comté cine.olympia@orange.fr

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English : Soirée Horreur

L’événement Soirée Horreur Pontarlier a été mis à jour le 2026-07-11 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DU HAUT-DOUBS