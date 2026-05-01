Le Val d’Ocre

Ateliers d’Artistes de la Vallée de l’Ocre

Vallée de l’Ocre Le Val d’Ocre Yonne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-08 14:00:00

fin : 2026-05-10 19:00:00

Date(s) :

2026-05-08

Venez découvrir l’atmosphère de travail de plus de 20 artistes issu·es de pratiques différentes de la photographie au design, de la taille de pierre à la peinture et bien d’autre encore, une douzaine d’ateliers vous ouvriront leurs portes pour partager avec vous leurs inspirations. .

Vallée de l’Ocre Le Val d’Ocre 89110 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 6 83 33 43 53 patricelagrange@orange.fr

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English : Ateliers d’Artistes de la Vallée de l’Ocre

L’événement Ateliers d’Artistes de la Vallée de l’Ocre Le Val d’Ocre a été mis à jour le 2026-04-27 par En Bourgogne, la Puisaye a du génie !