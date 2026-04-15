Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Ateliers de conversation en français, Bibliothèque de la Grand’Mare, Rouen

Ateliers de conversation en français, Bibliothèque de la Grand’Mare, Rouen

Ateliers de conversation en français, Bibliothèque de la Grand’Mare, Rouen vendredi 5 juin 2026.

Lieu : Bibliothèque de la Grand'Mare

Adresse : rouen

Ville : Rouen

Département : Seine-Maritime

Début : vendredi 5 juin 2026

Fin : vendredi 5 juin 2026

Tarif : Gratuit, sur inscription

Ateliers de conversation en français Vendredi 5 juin, 14h00 Bibliothèque de la Grand’Mare Seine-Maritime

Gratuit, sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-05T14:00:00+02:00 – 2026-06-05T15:30:00+02:00
Fin : 2026-06-05T14:00:00+02:00 – 2026-06-05T15:30:00+02:00

Vous apprenez le français ? Ce rendez-vous est pour vous !Venez discuter autour d’un thé ou d’un café.Tous les niveaux sont les bienvenus. 

Bibliothèque de la Grand’Mare rouen Rouen Seine-Maritime Normandie [{« type »: « link », « value »: « https://bibliotheques.rouen.fr/agenda/ateliers-de-conversation-en-francais »}]
Vous apprenez le français ? Ce rendez-vous est pour vous !

© Rouen Bibliothèques

À voir aussi à Rouen (Seine-Maritime)