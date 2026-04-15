Ateliers de conversation en français, Bibliothèque de la Grand’Mare, Rouen
Ateliers de conversation en français, Bibliothèque de la Grand’Mare, Rouen vendredi 5 juin 2026.
Ateliers de conversation en français Vendredi 5 juin, 14h00 Bibliothèque de la Grand’Mare Seine-Maritime
Gratuit, sur inscription
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-05T14:00:00+02:00 – 2026-06-05T15:30:00+02:00
Fin : 2026-06-05T14:00:00+02:00 – 2026-06-05T15:30:00+02:00
Vous apprenez le français ? Ce rendez-vous est pour vous !Venez discuter autour d’un thé ou d’un café.Tous les niveaux sont les bienvenus.
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Vous apprenez le français ? Ce rendez-vous est pour vous !
© Rouen Bibliothèques
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