Ateliers de cuisine Oklé des Champs La Coquille

Oklé des Champs 61 Rue Eugène Le Roy La Coquille Dordogne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-14
fin : 2026-10-14
2026-10-14
Atelier choucroute fait maison
Oklé des Champs 61 Rue Eugène Le Roy La Coquille 24450 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 44 20 08 61
English :
Homemade sauerkraut workshop
