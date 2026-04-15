Ateliers de dessins d’architecture, Salle Gilbert Gaillard, Clermont-Ferrand

Ateliers de dessins d’architecture Samedi 18 avril, 10h30 Salle Gilbert Gaillard Puy-de-Dôme

gratuit sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-18T10:30:00+02:00 – 2026-04-18T12:00:00+02:00

Fin : 2026-04-18T10:30:00+02:00 – 2026-04-18T12:00:00+02:00

Les outils de représentation du projet d’architecture.

En se basant sur l’exposition, Nicolas Hirtz présentera différents documents/outils utilisés par l’architecte pour penser et présenter le projet, qu’il soit architectural ou urbain (plan, coupe, élévation, axonométrie, axonométrie plafonnante, perspective, rendu, maquette, etc.…).

Que dit chaque document et comment est-il utile pour penser le projet. Le tout à mettre en rapport avec la notion d’échelle, quel document pour quelle échelle, et inversement.

DEROULÉ (prévoir environ 1h30 )

– PHASE 1 : Introduction du sujet par quelques mots sur l’importance des outils de l’architecte pour son travail (oeil, stylo, maquette, ordinateur, 3D)

– PHASE 2 : En utilisant les documents de l’exposition décrire d’abord le type de document présent (plan, coupe, axonométrie ou autre) pour comprendre comment il est réalisé, puis comprendre ce que le document raconte et pourquoi il est utilisé ici.

– PHASE 3 : Mêler à cela la notion d’échelle, comment s’articule le document et son échelle, comprendre quelle échelle pour quel sujet.

– PHASE 4 : Finir avec une petite présentation des types de documents plus rares/étranges, axonométrie plafonnante, Perspective à plus de 2 points fuite, axonométrie écorchée…

Quelque mot sur l’évolution des outils et donc la disparition/rareté de certain type de document.

OBJECTIF

Comprendre la fabrication et l’usage des type de documents utilisé pour représenter les projets.

MATÉRIEL (fourni par l’intervenant)

– Exemple de documents plus rare, non présent dans l’exposition

Salle Gilbert Gaillard 2 rue Saint Pierre 63000 Clermont Ferrand Clermont-Ferrand 63000 Plateau central Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « phone », « value »: « 04 73 40 87 20 »}, {« type »: « email », « value »: « salle-gaillard@ville-clermont-ferrand.fr »}]

Autour de l’exposition, Georges-HenrinPingusson (1894-1978) Une voix singulière du mouvement moderne dessin architecture

@nicolashirtz