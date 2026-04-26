Ateliers de Généalogie Médiathèque de Morteaux-Couliboeuf Morteaux-Coulibœuf

Morteaux-Coulibœuf

Ateliers de Généalogie

Médiathèque de Morteaux-Couliboeuf 9 Place de la Mairie Morteaux-Coulibœuf Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-07 14:00:00

fin : 2026-05-21 16:30:00

Date(s) :

2026-05-07 2026-05-21

Découverte d’une méthodologie de recherche à partir de documents de famille personnels.

Ouvert à tous (public ado/adulte)

Découverte d’une méthodologie de recherche à partir de documents de famille personnels.

Ouvert à tous (public ado/adulte) .

Médiathèque de Morteaux-Couliboeuf 9 Place de la Mairie Morteaux-Coulibœuf 14620 Calvados Normandie +33 2 58 11 00 00

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English : Ateliers de Généalogie

Discover a research methodology based on personal family documents.

Open to all (teenagers/adults)

L’événement Ateliers de Généalogie Morteaux-Coulibœuf a été mis à jour le 2026-04-26 par OT Falaise Suisse Normande