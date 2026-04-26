Heure du conte Médiathèque de Morteaux-Couliboeuf Morteaux-Coulibœuf
Heure du conte Médiathèque de Morteaux-Couliboeuf Morteaux-Coulibœuf mercredi 20 mai 2026.
Morteaux-Coulibœuf
Heure du conte
Médiathèque de Morteaux-Couliboeuf 9 Place de la Mairie Morteaux-Coulibœuf Calvados
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-20 16:30:00
fin : 2026-05-20
Date(s) :
2026-05-20
Les bibliothécaires vous préparent les meilleures histoires autour d’une thématique.
Pour les enfants de 3 à 6 ans. Un moment magique pour écouter des histoires et découvrir de nouveaux livres.
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Sur réservation .
Médiathèque de Morteaux-Couliboeuf 9 Place de la Mairie Morteaux-Coulibœuf 14620 Calvados Normandie +33 2 58 11 00 00
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English : Heure du conte
The librarians prepare the best stories around a theme.
For children aged 3 to 6. A magical time to listen to stories and discover new books.
L’événement Heure du conte Morteaux-Coulibœuf a été mis à jour le 2026-04-26 par OT Falaise Suisse Normande
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