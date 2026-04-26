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Conversation Anglaise Médiathèque de Morteaux-Couliboeuf Morteaux-Coulibœuf

Conversation Anglaise Médiathèque de Morteaux-Couliboeuf Morteaux-Coulibœuf

Conversation Anglaise Médiathèque de Morteaux-Couliboeuf Morteaux-Coulibœuf jeudi 21 mai 2026.

Lieu : Médiathèque de Morteaux-Couliboeuf

Adresse : 9 Place de la Mairie

Ville : 14620 Morteaux-Coulibœuf

Département : Calvados

Début : jeudi 21 mai 2026

Fin : jeudi 21 mai 2026

Heure de début : 19:00:00

Tarif :

Morteaux-Coulibœuf

Conversation Anglaise

Médiathèque de Morteaux-Couliboeuf 9 Place de la Mairie Morteaux-Coulibœuf Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-21 19:00:00
fin : 2026-05-21

Date(s) :
2026-05-21

Pratique et perfectionnement en langue anglaise dans une ambiance ludique et conviviale.
Ouvert à tous
Pratique et perfectionnement en langue anglaise dans une ambiance ludique et conviviale.
Ouvert à tous   .

Médiathèque de Morteaux-Couliboeuf 9 Place de la Mairie Morteaux-Coulibœuf 14620 Calvados Normandie +33 2 58 11 00 00 

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English : Conversation Anglaise

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L’événement Conversation Anglaise Morteaux-Coulibœuf a été mis à jour le 2026-04-26 par OT Falaise Suisse Normande

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