Bébés Lecteurs Médiathèque de Morteaux-Couliboeuf Morteaux-Coulibœuf

Morteaux-Coulibœuf

Bébés Lecteurs

Médiathèque de Morteaux-Couliboeuf 9 Place de la Mairie Morteaux-Coulibœuf Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-12 10:00:00

fin : 2026-05-12

Date(s) :

2026-05-12

Comptines, lectures d’albums et chansonnettes pour les tout-petits jusqu’à 3 ans

Comptines, lectures d’albums et chansonnettes pour les tout-petits jusqu’à 3 ans

Sur réservation .

Médiathèque de Morteaux-Couliboeuf 9 Place de la Mairie Morteaux-Coulibœuf 14620 Calvados Normandie +33 2 58 11 00 00

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English : Bébés Lecteurs

Nursery rhymes, book readings and songs for toddlers up to 3 years old

L’événement Bébés Lecteurs Morteaux-Coulibœuf a été mis à jour le 2026-04-26 par OT Falaise Suisse Normande