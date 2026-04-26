Bébés Lecteurs Médiathèque de Morteaux-Couliboeuf Morteaux-Coulibœuf
Bébés Lecteurs Médiathèque de Morteaux-Couliboeuf Morteaux-Coulibœuf mardi 12 mai 2026.
Morteaux-Coulibœuf
Bébés Lecteurs
Médiathèque de Morteaux-Couliboeuf 9 Place de la Mairie Morteaux-Coulibœuf Calvados
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-12 10:00:00
fin : 2026-05-12
Date(s) :
2026-05-12
Comptines, lectures d’albums et chansonnettes pour les tout-petits jusqu’à 3 ans
Comptines, lectures d’albums et chansonnettes pour les tout-petits jusqu’à 3 ans
Sur réservation .
Médiathèque de Morteaux-Couliboeuf 9 Place de la Mairie Morteaux-Coulibœuf 14620 Calvados Normandie +33 2 58 11 00 00
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English : Bébés Lecteurs
Nursery rhymes, book readings and songs for toddlers up to 3 years old
L’événement Bébés Lecteurs Morteaux-Coulibœuf a été mis à jour le 2026-04-26 par OT Falaise Suisse Normande
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