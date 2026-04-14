Ateliers de métallurgie, Pôle culturel Jean-Claude Izzo, Châteauneuf-les-Martigues
Ateliers de métallurgie, Pôle culturel Jean-Claude Izzo, Châteauneuf-les-Martigues samedi 13 juin 2026.
Ateliers de métallurgie Samedi 13 juin, 15h00 Pôle culturel Jean-Claude Izzo Bouches-du-Rhône
Gratuit, sur inscription auprès de l’accueil du pôle culturel : 04.42.76.90.16
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-13T15:00:00+02:00 – 2026-06-13T17:30:00+02:00
Fin : 2026-06-13T15:00:00+02:00 – 2026-06-13T17:30:00+02:00
Dans le cadre des Journées Européennes de l’Archéologie, venez découvrir les ouvrages de la médiathèque sur l’archéologie et participez à l’atelier de fabrication de fibules et frappe de monnaie.
Pôle culturel Jean-Claude Izzo Avenue des Anciens Combattants 13220 Châteauneuf-les-Martigues Châteauneuf-les-Martigues 13220 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur 0442769016 https://www.chateauneuflesmartigues.fr/ [{« type »: « phone », « value »: « 04.42.76.90.10 »}] Le pôle culturel Jean-Claude Izzo accueille :
– La médiathèque
– La galerie d’exposition
– Le point info tourisme
– Le Point info tourisme
– Les archives municipales
– La maison de la musique
Journées européennes de l’archéologie
©ACCLM
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