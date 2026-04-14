Ateliers de métallurgie, Pôle culturel Jean-Claude Izzo, Châteauneuf-les-Martigues

Ateliers de métallurgie Samedi 13 juin, 15h00 Pôle culturel Jean-Claude Izzo Bouches-du-Rhône

Gratuit, sur inscription auprès de l’accueil du pôle culturel : 04.42.76.90.16

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-13T15:00:00+02:00 – 2026-06-13T17:30:00+02:00

Fin : 2026-06-13T15:00:00+02:00 – 2026-06-13T17:30:00+02:00

Dans le cadre des Journées Européennes de l’Archéologie, venez découvrir les ouvrages de la médiathèque sur l’archéologie et participez à l’atelier de fabrication de fibules et frappe de monnaie.

Pôle culturel Jean-Claude Izzo Avenue des Anciens Combattants 13220 Châteauneuf-les-Martigues Châteauneuf-les-Martigues 13220 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur 0442769016 https://www.chateauneuflesmartigues.fr/ [{« type »: « phone », « value »: « 04.42.76.90.10 »}] Le pôle culturel Jean-Claude Izzo accueille :

– La médiathèque

– La galerie d’exposition

– Le point info tourisme

– Le Point info tourisme

– Les archives municipales

– La maison de la musique

Journées européennes de l’archéologie

©ACCLM