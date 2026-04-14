Exposition : À la découverte de l’archéologie, Pôle culturel Jean-Claude Izzo, Châteauneuf-les-Martigues
Exposition : À la découverte de l’archéologie, Pôle culturel Jean-Claude Izzo, Châteauneuf-les-Martigues vendredi 12 juin 2026.
Exposition : À la découverte de l’archéologie 12 et 13 juin Pôle culturel Jean-Claude Izzo Bouches-du-Rhône
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-12T09:00:00+02:00 – 2026-06-12T12:00:00+02:00
Fin : 2026-06-13T09:00:00+02:00 – 2026-06-13T18:00:00+02:00
« À la découverte de l’archéologie », une occasion privilégiée de sensibiliser tous les publics aux multiples facettes de l’archéologie avec une exposition et une sélection d’ouvrages de la médiathèque pour petits et grands.
Pôle culturel Jean-Claude Izzo Avenue des Anciens Combattants 13220 Châteauneuf-les-Martigues Châteauneuf-les-Martigues 13220 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur 0442769016 https://www.chateauneuflesmartigues.fr/ Le pôle culturel Jean-Claude Izzo accueille :
– La médiathèque
– La galerie d’exposition
– Le point info tourisme
– Le Point info tourisme
– Les archives municipales
– La maison de la musique
Journées européennes de l’archéologie
©Journées européennes de l’archéologie
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