Exposition : les Gaulois de chez nous, des Ségobriges aux Salyens, Musée des Amis de Castrum Vetus, Châteauneuf-les-Martigues

Exposition : les Gaulois de chez nous, des Ségobriges aux Salyens Dimanche 14 juin, 15h00 Musée des Amis de Castrum Vetus Bouches-du-Rhône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-14T15:00:00+02:00 – 2026-06-14T18:00:00+02:00

Fin : 2026-06-14T15:00:00+02:00 – 2026-06-14T18:00:00+02:00

La Basse Provence fait partie de ce monde occidental où l’on n’entre que tardivement dans l’Histoire. La tradition s’est transmise oralement. Nous sommes ici au pays des druides et des Gaulois! Mais que connaît-on de leurs rites et des leurs croyances? Ils sont perçus comme des barbares aux yeux des peuples colons (Grecs et Romains) qui vont imposer leur civilisation.

Les premiers Gaulois de Basse Provence (époque Hallstatt) sont des Ligures; ce sont eux qui ont donné le Lacydon aux Grecs Phocéens en 600 av.J.C. Si les textes antiques nous ont laissé leur nom « les Ségobriges », l’archéologie nous permet de découvrir leurs rites funéraires.

Les Gaulois de la deuxième époque (la Tène) qui regroupent plusieurs tribus dont la capitale était l’oppidum d’Entremont sont des Celto-Ligures comme en témoignent ls rares inscription en grec qu’ils nous ont laissées.

Musée des Amis de Castrum Vetus 1 montée des ruines 13220 Châteauneuf-les-Martigues 13220 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur 04 42 79 81 56 http://castrum-vetus.fr Musée archéologique dans l’ancienne maison des seigneurs de Châteauneuf-les-Martigues Accessible aux personnes à mobilité réduite.

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