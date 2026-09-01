Ateliers de relaxation Au son du bol Espace Akasha La Rochefoucauld-en-Angoumois
mercredi 9 septembre 2026 · Espace Akasha · La Rochefoucauld-en-Angoumois
Informations pratiques
La Rochefoucauld-en-Angoumois
Ateliers de relaxation Au son du bol
Espace Akasha 2 rue de l’Aumônerie La Rochefoucauld-en-Angoumois Charente
Tarif : 15 – 15 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-09 19:30:00
fin : 2026-12-02 20:30:00
Date(s) :
2026-09-09 2026-10-07 2026-11-04 2026-12-02
Séances collectives de relaxation et voyage sonore aux bols tibétains. Prévoir une tenue confortable, tapis, coussin, couverture et bandeau pour les yeux.
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Espace Akasha 2 rue de l’Aumônerie La Rochefoucauld-en-Angoumois 16110 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 74 59 66 53 fabrice.harant@orange.fr
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English : Relaxation workshops the sound of the bowl
Group relaxation sessions and sound journey with Tibetan bowls. Make sure you have a comfortable outfit, carpet, cushion, blanket and eye bandage.
L’événement Ateliers de relaxation Au son du bol La Rochefoucauld-en-Angoumois a été mis à jour le 2026-08-29 par Office de Tourisme La Rochefoucauld Porte du Périgord
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