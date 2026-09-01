Ateliers de relaxation Au son du bol Espace Akasha La Rochefoucauld-en-Angoumois

Informations pratiques

La Rochefoucauld-en-Angoumois

Ateliers de relaxation Au son du bol

Espace Akasha 2 rue de l’Aumônerie La Rochefoucauld-en-Angoumois Charente

Tarif : 15 – 15 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-09 19:30:00

fin : 2026-12-02 20:30:00

Date(s) :

2026-09-09 2026-10-07 2026-11-04 2026-12-02

Séances collectives de relaxation et voyage sonore aux bols tibétains. Prévoir une tenue confortable, tapis, coussin, couverture et bandeau pour les yeux.

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Espace Akasha 2 rue de l’Aumônerie La Rochefoucauld-en-Angoumois 16110 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 74 59 66 53 fabrice.harant@orange.fr

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English : Relaxation workshops the sound of the bowl

Group relaxation sessions and sound journey with Tibetan bowls. Make sure you have a comfortable outfit, carpet, cushion, blanket and eye bandage.

L’événement Ateliers de relaxation Au son du bol La Rochefoucauld-en-Angoumois a été mis à jour le 2026-08-29 par Office de Tourisme La Rochefoucauld Porte du Périgord