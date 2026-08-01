Journée d’été Espace Akasha La Rochefoucauld-en-Angoumois

Informations pratiques

La Rochefoucauld-en-Angoumois

Journée d’été

Espace Akasha 2 rue de l’Aumônerie La Rochefoucauld-en-Angoumois Charente

Tarif : 15 – 15 – 45 EUR

1 séance (15€) ou 3 séances (30€) ou 5 séances (45€)

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-30 09:30:00

fin : 2026-08-30 18:00:00

Date(s) :

2026-08-30

Le temps d’une journée, l’Espace Akasha vous ouvre ses portes pour prendre un moment pour vous, découvrir une nouvelle activité, faire votre choix parmi les activités du planning annuel.

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Espace Akasha 2 rue de l’Aumônerie La Rochefoucauld-en-Angoumois 16110 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 18 31 86 13 contact@espace-akasha.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

For one day, Espace Akasha opens its doors so you can take some time for yourself, discover a new activity, and choose from the activities on the annual schedule.

L’événement Journée d’été La Rochefoucauld-en-Angoumois a été mis à jour le 2026-08-11 par Office de Tourisme La Rochefoucauld Porte du Périgord