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AGENDA · Marcillat-en-Combraille

Ateliers découverte Fablab Viens créer ton porte-clé Marcillat-en-Combraille

jeudi 23 juillet 2026 · Marcillat-en-Combraille

Informations pratiques

Début
jeudi 23 juillet 2026
Fin
jeudi 23 juillet 2026
Heure de début
14:00:00
Adresse
4 place du Commandant Guerin
Ville
03420 Marcillat-en-Combraille
Département
Allier
Tarif

Marcillat-en-Combraille

Ateliers découverte Fablab Viens créer ton porte-clé

4 place du Commandant Guerin Marcillat-en-Combraille Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-23 14:00:00
fin : 2026-07-23

Date(s) :
2026-07-23

Venez découvrir les nouvelles technologies près de chez vous
  .

4 place du Commandant Guerin Marcillat-en-Combraille 03420 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 98 42 32 11 

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English :

Come discover the latest technologies right in your neighborhood

L’événement Ateliers découverte Fablab Viens créer ton porte-clé Marcillat-en-Combraille a été mis à jour le 2026-07-11 par Montluçon Tourisme

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