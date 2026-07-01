Ateliers découverte Fablab Viens créer ton porte-clé Marcillat-en-Combraille
jeudi 23 juillet 2026 · Marcillat-en-Combraille
Informations pratiques
Marcillat-en-Combraille
Ateliers découverte Fablab Viens créer ton porte-clé
4 place du Commandant Guerin Marcillat-en-Combraille Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-23 14:00:00
fin : 2026-07-23
Date(s) :
2026-07-23
Venez découvrir les nouvelles technologies près de chez vous
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4 place du Commandant Guerin Marcillat-en-Combraille 03420 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 98 42 32 11
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English :
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L’événement Ateliers découverte Fablab Viens créer ton porte-clé Marcillat-en-Combraille a été mis à jour le 2026-07-11 par Montluçon Tourisme
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