Informations pratiques

Marcillat-en-Combraille

Ateliers découverte Fablab Viens donner une seconde vie

4 place du Commandant Guerin Marcillat-en-Combraille Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-05

fin : 2026-08-05

Date(s) :

2026-08-05 2026-08-26

Venez découvrir les nouvelles technologies près de chez vous

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4 place du Commandant Guerin Marcillat-en-Combraille 03420 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 98 42 32 11

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L’événement Ateliers découverte Fablab Viens donner une seconde vie Marcillat-en-Combraille a été mis à jour le 2026-07-11 par Montluçon Tourisme